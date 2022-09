Luciano Huck diz que ainda tem uma missão muito longa na Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois de completar 51 anos, o apresentador do Domingão Luciano Huck esteve no Rock in Rio e falou sobre os boatos de que estaria de saída da Globo.

"As pessoas são super criativas. Criam essas fake news. Não tem isso. Ainda tenho uma missão longa na Globo", disse ele em papo num dos camarotes.

Huck assumiu que eventos como o Rock in Rio são um ótimo lugar para buscar ideias e discussões para o seu programa Domingão com Huck. "Gosto desse contato direto com o público. As pessoas chegam para conversar comigo. Me inspira", diz.