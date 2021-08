Luciano Huck aproveita campanha feita pela Globo para lançar livro

Desta vez, procurou também estudiosos de renome internacional, buscando trazer luz para o debate público. O "De porta em porta" conta com contribuições de figuras como Yuval Noah Harari, Esther Duflo, Michael Sandel e Anne Applebaum, além de relatos pessoais de Huck e de encontros com brasileiros anônimos.

A obra reúne memórias pessoais, aprendizados e conversa do autor com expoentes de várias áreas do conhecimento. Em 2020, isolado em casa e preocupado com os impactos da pandemia da Covid-19, Huck deu início a uma nova série de conversas.

