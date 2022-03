Luciana Gimenez lamenta morte de Taylor Hawkins: 'Pede uma reflexão nossa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Lollapalooza Brasil 2022, Luciana Gimenez ficou animada ao ver o carinho dos fãs. Logo que chegou ao evento, a apresentadora tirou várias fotos com seus admiradores.

"Somos muito privilegiados de poder ter contato com as pessoas", afirmou. "Fazia falta! Estava todo mundo preso em casa e sentir esse contato, sempre com carinho dos meus fãs, deixa a gente muito feliz. Sinto que estou mais aberta, então estou sentindo que as pessoas estão bem receptivas."

Luciana, que estava acompanhada do namorado, o empresário Renato Breia, e o irmão, o ator Marco Antônio Gimenez. Seu primeiro filho, Lucas Jagger, do relacionamento com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, também estava no festival, mas longe da mãe. "Eu não me preocupo tanto com ele não, já está crescido e foi muito bem cuidado", brinca ela.

Luciana comentou sobre a morte do músico Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, banda que tocaria no evento no domingo (27), mas cancelou o show. "Acho que o que aconteceu com ele é uma fatalidade, claro", lamentou.

"Pede uma reflexão nossa sobre a necessidade que o mundo está de parar, repensar alguns pontos", avaliou. "Eu mesma fiz isso, durante a pandemia, momento que mudei muitos conceitos sobre o meu dia a dia, minhas escolhas."