Luciana Gimenez atualiza fãs sobre saúde após acidente

Na sequência, Luciana postou um registro de sua última consulta médica. "Por favor, não se assustem. Eu ainda estou com os pontos... Mas vou compartilhar com vocês como está a minha perna", avisou ela, antes de publicar a filmagem.

"Eu estou bem melhor. Ontem [18] eu fui ao médico, ele me liberou para sair na rua! Eu consegui dar uma respirada, sair por aí...", comemorou a apresentadora do programa Superpop (RedeTV!), em um vídeo postado nos stories de seu Instagram.

