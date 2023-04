Luciana Gimenez anuncia fim de namoro com economista Renato Breia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Luciana Gimenez anunciou, na noite desta terça-feira (18), que terminou o namoro com o economista Renato Breia. De forma breve e curta, ela escreveu um texto em seu perfil nas redes sociais sobre o ex-casal.

"Eu e Renato terminamos, mas continuamos amigos. Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem nosso momento de privacidade. Com amor, Lu", publicou a apresentadora do "Super Pop", no Instagram.

Luciana e Breia estavam juntos desde, publicamente, desde outubro de 2021. Nas últimas semanas, boatos do término aumentaram após Luciana ter sofrido um acidente, sozinha, ao esquiar nos Estados Unidos, em janeiro.

A comunicadora é mãe de dois filhos: Lucas, do relacionamento com Mick Jagger, do Rolling Stones; e Lorenzo, com Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!.