Luciana Berry vence segunda temporada do Top Chef Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Berry, 40, é a grande vencedora da segunda temporada do Top Chef Brasil. A cozinheira foi escolhida pelo apresentador Felipe Bronze e pelos jurados Emmanuel Bassoleil e Ailin Aleixo como a melhor da competição, superando César Scolarei e Lara Carolina na final do reality culinário exibida pela RecordTV nesta sexta-feira (2)

No quadro Desafio Final, a tarefa dos chefes no Menu da Vida consistia em preparar quatro pratos e uma sobremesa em três horas e meia. Foram destinadas duas horas para fazer dois pratos, uma hora para outros dois e trinta minutos para a sobremesa.

O menu campeão feito por Luciana contava com pão de queijo com molho béchamel, carpaccio de chuchu com azeite trufado e trufas negras, ballotine de abará com vatapá, caranguejo e vinagrete baiano, moqueca de carne seca com camarão e arroz e bolo de amendoim com sorvete de coco e maracujá. "Você tem um repertório internacional muito vasto, mas nunca esqueceu de colocar seu toque brasileiro nas receitas", disse Bassoleil antes do anúncio final.

Morando há 16 anos na Inglaterra, Luciana chegou a semifinal de outro torneio gastronômico, o MasterChef Profissionais local, em 2014. Outra experiência que a ajudou a chegar onde está hoje é o seu trabalho pela Inglaterra e por outros países, onde é uma espécie de embaixadora da gastronomia brasileira.

Luciana pretende fazer render os R$ 300 mil que levou no reality investindo em produtos brasileiros. "Quero continuar a mostrar os cheiros, gostos e sabores que só o nosso país tem", disse a campeã do reality.