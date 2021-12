Luccas Neto irá dublar produções em Portugal após críticas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O youtuber e empresário Luccas Neto, 29, irá dublar suas produções disponíveis em Portugal com a variação linguística da língua portuguesa no país, segundo sua assessoria confirmou à reportagem. A dublagem deve ser realizada em 2022, e não apenas no português de Portugal. Em novembro deste ano, o jornal lusitano Diário de Notícias apontou que crianças portuguesas estariam falando apenas "brasileiro" devido às produções do youtuber. "Para o ano que vem, a empresa [Luccas Toon] vai dublar todos os nossos episódios no YouTube, além dos filmes e séries", disse ele. A assessoria afirmou que a dublagem "faz parte do processo de internacionalização da marca dele, devido ao grande alcance internacional em diferentes países que ele tem conquistado". Neto possui mais de 19 bilhões de visualizações no YouTube. Em entrevista ao jornal O Globo, ele afirmou que por trabalhar com o universo infantil, preferiu não se envolver na polêmica. "Resolvi encontrar uma solução: decidimos dublar nossos episódios e filmes em português de Portugal", disse. O youtuber tem dupla cidadania, e sua avó materna é portuguesa, segundo o jornal. Recentemente, ele lançou seu 13º filme, intitulado "Hotel Mágico 2", e já está disponível tanto no Brasil quanto em Portugal.

