Luccas Neto contrai Covid-19 após três dias do nascimento do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luccas Neto, 28, mal se tornou pai e já terá que ficar longe do seu filho Luke, que chegou ao mundo na última sexta-feira (13). O ator e cantor confirmou a informação de que está com Covid-19 na manhã desta segunda-feira (16), através das redes sociais e de sua assessoria de imprensa.

Em nota, a Opus Entretenimento, responsável pelo espetáculo "Luccas Neto e A Escola de Aventureiros - O Musical", que aconteceria no dia 21 de novembro na Jeunesse Arena, localizada na Barra da Tijuca (RJ), foi adiada devido o diagnóstico positivo do ator para o vírus.

Neto escreveu para os seus fãs e seguidores e afirmou que "o mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins". Apesar de estar bem, sem sintomas graves, o artista segue preocupado, já que teve contato com o filho recém-nascido e com a esposa, a atriz Jéssica Diehl. "Testei positivo pro Covid. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos", disse ele.

Na última sexta, Luccas Neto anunciou a chegada do filho em seu Instagram, onde publicou uma foto no hospital, segurando o bebê no colo. "Modo adulto ativado", escreveu ele em outro post, algumas horas antes. O artista agradeceu todas as mensagens de amor e carinho que recebeu de seus amigos, familiares e fãs.

Procurada pela reportagem, a assessoria do artista não respondeu até o momento desta publicação sobre a situação do pequeno Luke, de três dias, e da companheira Jéssica Diehl. Já a apresentação do musical acontecerá no dia 20 de dezembro no mesmo local.

"O adiamento do show é para preservar a saúde de todos os envolvidos na produção e também do público. Os ingressos adquiridos seguem válidos para a nova data, não sendo necessário efetuar trocas ou substituições", afirmou a Opus Entretenimento.