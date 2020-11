Luccas Neto celebra nascimento do filho e diz que é impossível descrever sentimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luccas Neto, 28, celebrou na noite desta sexta (13) o nascimento de seu primeiro filho, Luke, com a atriz Jéssica Diehl. Ele anunciou a chegada do pequeno em seu Instagram, onde publicou uma foto no hospital, segurando o bebê no colo. "Modo adulto ativado", escreveu ele em outro post, algumas horas antes.

Uma enxurrada de fãs e amigos logo o parabenizou pela paternidade. "Deus abençoe", escreveu o também youtuber Whindersson Nunes. "Parabéns, que Deus abençoe muito vocês e o Luke", desejou a atriz Sophia Valverde. "Que amor!", disse Sabrina Sato.

Marcos Mion, Neldo Benny, Lucas Ranngel e até a candidata a prefeita de Porto Alegre Manuela d'Avila comentaram na foto e desejaram felicitações ao papai.

Na função Stories, Luccas Neto falou um pouco sobre o momento. "Não existe nenhum tipo de palavra que descreva o sentimento do nascimento do seu filho, por isso não tenho como escrever algo bonito, porque nada chegaria perto do que se sente nesse momento", escreveu ele.

"Mas eu quero agradecer todas as mensagens de amor e carinho durante essa fase. Obrigado, obrigado e muito obrigado."