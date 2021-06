Lucas Penteado ironiza postura isenta de Sarah Andrade após polêmica política

Vale lembrar que na última edição do BBB, Sarah já havia sido cancelada duas vezes. A primeira por dizer que gostava do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A segunda por revelar que ia para a balada na pandemia.

Muitos fãs de Sarah foram até as redes de Lucas alfinetar a postura dele e lembrar que Sarah foi uma das únicas pessoas que ficaram do lado dele quando sua vida dentro do confinamento era um turbilhão.

Em publicação no Twitter, o ex-BBB criticou a influenciadora. "Quem fica em cima do muro acaba escolhendo lado", escreveu ele antes de apagar o post e dizer que tratava-se apenas de uma brincadeira.

