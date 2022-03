Lucas Paquetá se veste de Homem Aranha e pula muro para surpreender o filho

O jogador, que também é pai de Filippo, disse que estava muito feliz com a reação do filho. "Mano, hoje foi um dois dias mais incríveis que vivi", contou. A felicidade do Benício vendo o 'Homem Aranha' foi algo que eu nunca vou esquecer! Eu faço qualquer coisas para ver ele e o Filippo feliz! E hoje foi um dia mágico."

O sorriso do menino ao ver o personagem, de quem parece ser muito fã, é contagiante. Ele corre para abraçar o herói, sem saber que se trata do pai.

