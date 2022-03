Lucas Lucco se separa de Lorena Carvalho um dia antes do aniversário do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim a união de mais de oito anos do cantor Lucas Lucco e Lorena Carvalho. O término da relação foi anunciado pelo próprio artista em suas redes sociais. Eles são pais de Luca, que completa um ano neste sábado (19).

"Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Começamos a namorar, tivemos alguns términos de curto período, e toda nossa estrada juntos rendeu uma linda história de oito anos, quase dois de casamento e um filho lindo", começou ele em texto.

Na sequência, disse que Lorena deu a ele muito amor, carinho, respeito e lições que levará para toda a vida. "Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira para todas as horas."

Apesar de não explicar os motivos para o término, Lucco agradeceu a todos pelo carinho e pediu que respeitem esse momento delicado que eles vivem.

Em março de 2021, nasceu Luca. O artista surpreendeu seus seguidores com uma série de vídeos nos quais contou detalhes do parto e como foi a experiência de assistir ao nascimento de Luca, que definiu como "a mais incrível do mundo". O menino, que é o primeiro filho do casal, nasceu na manhã de 19 de março, no hospital Santa Clara, em Minas Gerais.

"A gente registrou tudo, tirou foto, filmou para vocês acompanharem depois como foi tudo. Fiquei com ela, lógico, durante todo esse processo. Não vou conseguir explicar para vocês com palavras o que foi esse momento. Depois com ela, acho que vou conseguir", disse o sertanejo.

Lucco detalhou que a mulher, Lorena Carvalho, entrou em trabalho de parto às 18 horas do dia anterior, em casa. Às 2h do dia seguinte, após entrar no chuveiro, acompanhada do marido e com orientação de uma equipe com médica, enfermeiras e doula e já com sete centímetros de dilatação notou que a bolsa havia estourado. O casal, então, foi para o hospital.

