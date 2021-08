Lucas Lima é xingado no Instagram e responde com bom humor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Lucas Lima , 38, intregrante do grupo Família Lima e marido da cantora Sandy, 38, respondeu com bom humor a um xingamento recebido de um hater nas redes sociais, nesta terça-feira (24), e compartilhou no stories do Instagram.

Xingado de "idiota", Lucas compartilhou com os seguidores a ofensa e a resposta" "O carinho do público é o que nos faz seguir em frente!", escreveu com ironia o artista. Ele ainda acrescentou: "Gratiluz".

O marido de Sandy também incluiu para tocar ao fundo na postagem a música "The World Needs Now Is Love"(O Que O Mundo Precisa Agora É De Amor).

Sempre bem-humorado, Lucas Lima publicou, em novembro do ano passado, vídeo em que mostra Sandy trabalhando com atenção para tosar seus cachos. "Um clássico da quarentena", disse ele, ao som de "Cabelo Raspadinho", de Bell Marques.

No mesmo mês, Lucas foi contratado pela Claro NET para dar dicas de filmes disponíveis no NOW, plataforma sob demanda da operadora.

O programete "Review do Lucão" nasceu de um destaque no perfil do Instagram do músico chamado "Review de Filmes do Lucão", em que ele falava sobre filmes a que assistiu e de que gostou.