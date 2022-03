Lucas é cobrado e vira alvo da casa após formação de Paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de discutir com Arthur Aguiar e Pedro Scooby por suas falas durante a indicação do Líder, Lucas virou alvo da casa e passou a ser questionado por lealdade e aliança também por Linn da Quebrada, Jessilane e Natália.

O estudante de medicina foi encurralado por prometer lealdade ao quarteto formado por Scooby, P.A, DG e Arthur, mas também não ser leal às comadres -Lina, Jessi e Natália.

"O Lucas em nenhum momento falou pra gente sobre isso. Parecia que ele só resolveu estar mais próximo da gente de novo. Mas ouvindo tudo isso eu tenho uma outra dimensão do que eles tinham proposto. Do que ele tinha proposto enquanto lealdade."

A cantora diz que quer acolher o Lucas após da briga, mas afirma que ele nunca propôs lealdade a elas "Nunca com a gente teve alguma coisa assim. Quando a gente falou de juntar forças, o Lucas falou que estávamos individual. Cada um por si. E nos outros lados ele promove lealdade?"

Jessilane concorda com Linn e a cantora continua: "Ele não tem mais o vínculo lá e se aproxima da gente de novo."

A cantora também questionou se a reaproximação dele com o grupo delas aconteceu porque ele perdeu um aliado:

"Na nossa relação, a gente se sente alheia porque quando eu mesma perguntei para você vamos se ajudar, vamos nos fortalecer, você falou que é cada um por si. Só que em nenhum momento a gente soube que você tinha um acordo de lealdade com o Arthur. Em nenhum momento você falou isso pra gente", explica a sister.

A Linn da Quebrada afirma que isso afastou os brothers e continua sua argumentação: "Ouvindo tudo isso, parece que você voltou a se aproximar da gente porque esse vínculo foi rompido com o Arthur."

Já no Quarto do Líder, Linn da Quebrada conversa com Lucas e explica sua visão sobre o desentendimento entre o brother e Arthur Aguiar. A sister afirma que, aparentemente, houve uma quebra no acordo para proteger Tiago Abravanel. "Olhando, de fato, parece que a escorregada, o deslize, nesse momento, foi seu", afirma a cantora.

O Líder fica reflexivo, mas tenta se defender. Eslovênia entra na conversa e também dá sua perspectiva sobre o assunto: "A partir do momento que você fala que prefere ir com o Tiago [Abravanel]... Esse ato de falar que prefere ir já é como se fosse uma quebra de lealdade... Tu não arquitetou, mas tu jogou."

Linn concorda e completa: "Não é necessariamente você arquitetar. É isso que você tenha que se explicar, talvez. O que você entende que foi essa situação..."

ALVO

Durante conversa com Pedro Scooby, Arthur afirmou que pretende focar seu jogo no capixaba.

"Semana que vem eu vou para cima dele de qualquer jeito. Semana que vem vou para cima desse Líder de qualquer jeito, irmão, pode esperar...", diz o ator. "Irmão, está tudo certo. Deixa rolar...", fala Pedro Scooby.

"Era só o que me faltava! Eu ser o maluco que alfineta o outro ao vivo. Não dá para entender. Vou perder o tempo do meu discurso para alfinetar alguém, mano?", comenta Arthur Aguiar.

PAREDÃO

Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). A definição aconteceu na noite deste domingo (13). A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André.

Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana.

DG foi o mais votado pela casa, com 5 votos. No entanto, conseguiu se safar da berlinda após ter recebido o menor número de bolas vermelhas e eliminando Gustavo na última rodada em uma dinâmica de sorte na Prova Bate e Volta.