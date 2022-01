Lucas Bissoli, novo BBB 22, é conhecido como 'Barão da Piscadinha' e confessa ser mimado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro de produção e estudante de medicina Lucas Bissoli, 31, é mais um confirmado para a 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). "Fui forjado na feiura, eu era bem patinho feio quando era criança", revela o novo integrante do grupo Pipoca. Ele nasceu em Serra, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Vila Velha. Filho único, o brother assume que se considera mimado, mas não egoísta. Lucas ainda fez intercâmbio em Malta e atualmente estuda em tempo integral. O engenheiro começou a fazer sucesso na internet como Barão da Piscadinha após produzir vídeos nas redes sociais. Atualmente, tem ajuda financeira da mãe e diz que o pior momento do jogo será quando precisar indicar alguém ao Paredão. Além disso, ele considera que tem um jeito alto astral e leve, e revela que não gosta de pessoas que não sabem conversar. O estudante de medicina ainda revela que gosta de acordar cedo e gosta de praticar esportes. "Quero envelhecer com qualidade de vida", diz. Ele também afirmou que sua mãe o considera guloso, o que pode ser um ponto de atenção na casa mais vigiada do Brasil. Além de Lucas, nomes como Luciano, Laís, Jessilane, Eliezer e Eslovênia também foram confirmados no grupo Pipoca do elenco da 22ª edição do reality, que começa na próxima segunda-feira, dia 17. A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.