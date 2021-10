Luana Piovani rebate críticas por estilo e nega estar grávida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luana Piovani, 45, teve de demandar algum tempo rebatendo críticas em suas redes sociais depois de publicar uma foto na qual usava vestido longo com cinto.

Teve quem não gostasse do estilo e até quem tenha pensado que ela esteja grávida pela quarta vez.

Uma seguidora escreveu: "Adoro como você se veste Luana, mas esse cinto largo amarrado no meio desse vestido não, te deu um ar de muito senhora".

A atriz retrucou: "Ta bom, flor, não gostou, ok. A intenção era me agradar, está tudo certo", escreveu. A própria seguidora acabou se desculpando.

"Vestido leve, cinto pesado. Alguma coisa errada não está certa", escreveu outra. "Você dizendo isso (está errado)", rebateu a atriz.

Uma outra pessoa disse que Piovani estava com "carinha de grávida". Foi então que ela negou. A atriz já é mãe de Dom, 9, e os gêmeos Bem e Liz, 6.

Essa não é a primeira vez que as redes sociais tiram Piovani do sério. Em setembro, a atriz e apresentadora afirmou que as pessoas não sabem usar as redes sociais e criticou como muitos influenciadores digitais são idolatrados.

Ela publicou no Instagram um post da humorista Carol Zoccoli, que diz: "artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte."

Na legenda, Piovani escreveu: "Ainda lamento o tanto de estúpidos que são transformados em ídolos,

lamento o quanto as pessoas não sabem usar as redes sociais, o quanto de influencers só se preocupam com o encher do cofrinho, mas ninguém é obrigado a seguir ninguém. A escolha ainda é sua."