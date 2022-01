Luana Piovani ganha 300 mil seguidores após ex-marido entrar no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luana Piovani, 45, teve um aumento de 300 mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas desde que o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby, 33, seu ex-marido e pai dos seus três filhos, entrou no grupo Camarote do BBB 22 (Globo)

Neste sábado (15), ela postou um vídeo no stories do Instagram dizendo que entrou na rede social para ver os comentários após publicar uma foto dela mergulhando no mar, em uma praia no Rio de Janeiro, e interagir. Mas foi surpreendida pelo aumento de seguidores.

"Gente, é sério isso? Vocês estão levando esse negócio a sério mesmo?", disse. Ela acrescentou: "Eu aumentei em 300 mil seguidores?! Gente?", disse Luana.

Logo após o anúncio de Scooby no reality, Luana falou que não vai comentar a participação dele porque não assiste ao programa, mas os internautas não deixam a atriz em paz. Ela ficou entre os assuntos mais comentados e virou meme nas redes sociais porque já reclamou nas redes sociais do ex-marido, com quem divide a guarda compartilhada dos três filhos.

Quando o nome de Scooby começou a aparecer na lista dos cotados para esta edição do reality, a atriz reagiu com um vídeo dizendo que não sabia. "Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro, do que no Leo. Vou até marcar o Pedro aqui [nas redes]. Ele teria me dito, né?", disse a atriz.

No vídeo, ela ainda ironizou: "Será que ele vai levar as crianças pro Big Brother? Elas têm aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos."

Mas agora com o Scooby confinado os internautas não falam em outra coisa: que Luana vai bater na casa do BBB ou de Boninho pedindo para Scooby sair do reality. Outros comentam que terão dois realities, o BBB e o da Luana. Mas ela já postou vídeo nas redes sociais dizendo que não vai assistir ao programa nem comentar.

"Luana Piovani vai ser a protagonista desse BBB e olha que a diva nem está no programa, Pedro Scooby fracassado e escorado no legado da ex-mulher", escreveu um internauta no Twitter.

Uma pessoa compartilhou no Twitter um trecho da personagem Carminha, da novela "Avenida Brasil", gritando de susto ao chegar em casa e comparou a cena com Luana na casa do BBB. "O Pedro Scooby chegando e encontrando a Luana Piovani dentro da casa."

Outro meme mostra uma mulher chamando alguém no portão de uma casa comparando com Luana. "Pedro Scooby é confirmado no BBB 22. Luana Piovani na porta do Projac", escreveu o internauta.