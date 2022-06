Luana Piovani curte verão europeu e posa de topless com namorado

"A não ser que seja tipo, comidas, pequenas doações, essas coisas que a gente ajuda, mas essas questões assim, são mais com o Luciano Huck que é contratado há muitos anos e é 'zilionário', sempre foi", completou a artista, citando o apresentador que já apresentou diversos quadros que auxiliavam pessoas com dificuldades financeiras.

Ela fez uma live em seu Instagram para interagir com seus seguidores e, ao se deparar com um comentário de uma internauta pedindo dinheiro, ela aproveitou para alfinetar o apresentador Luciano Huck, 50.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 45, resolveu ousar em passeio com o namorado, Lucas Bitencourt. Aproveitando o verão europeu, ela resolveu fazer topless. Porém, para publicar nas redes sociais, colocou coraçõezinhos para "burlar" as proibições do Instagram.

