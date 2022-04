Luana Piovani conta que pegou piolhos dos filhos em Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sempre "sincerona", Luana Piovani, 45, contou que estava com piolhos na cabeça. Ela teria sido contaminada pelos filhos, que já tinham passado por isso antes —esta seria a oitava vez que as crianças pegam o bichinho, pelos relatos dos pais.

"Estou passando um pente fino aqui na cabeça das crianças e comecei a desconfiar que não estava sendo suficiente", compartilhou nas redes sociais. "Estava achando que o Dom [de 10 anos] estava coçando a cabeça demais. Corri para a clínica, que já estou praticamente sócia."

"Como eu tinha comentado que estava dando uma coçadinha na cabeça, sentei na clínica também", revelou. "É bom que tira os piolhos do Dom e já tira os meus piolhinhos também. Os meus não eram aquelas baratas não, mas estava com umas lêndeazinhas e com uns piolhinhos pequenininhos."

A atriz ironizou a situação. "Que legal, acho tão maneiro pegar piolho com 45 anos", comentou. "Jesus Cristo, me salva!"

Piovani disse que fez uma operação de guerra contra os piolhos. "O negócio está tão sinistro que hoje troquei a roupa de cama toda, mandei jogar tudo na água quente, joguei água quente em tudo que foi escova, joguei tudo que foi gorro, boné...", contou.

Ela disse acreditar que a filha Liz, desta vez, conseguiu passar ilesa, mas que pretende levar o filho Bem na clínica também. A atriz, que mora em Portugal, disse acreditar que as crianças estão se contaminando na escola.

"A santa da moça que está vindo aqui em casa vai passar um pente fino nos outros dois que faltam para todo mundo ficar com essa cabeça limpa e, se Deus quiser, não vai pegar mais nessa escola" reclamou. "Eles vão com a cabeça limpa no mesmo dia voltam com a cabeça cheia de piolho."

A atriz disse que pede aos filhos, todos do casamento com Pedro Scooby, que não abracem ninguém no local. "Piolho não pula", explicou.

Dom, Bem e Liz já haviam passado pelo problema em outras ocasiões. Ao todo, segundo os relatos dos pais, esta seria a oitava vez que eles pegam piolhos desde que Piovani foi morar com eles em Portugal, em 2019. A atriz já havia se queixado de pegar piolhos dos filhos em dezembro passado.