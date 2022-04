Luana Piovani chama Scooby de 'estrupício' e declara torcida ao ex

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luana Piovani, 45, matou a curiosidade dos fãs e declarou que está torcendo, sim, para o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, 33, ganhar o Big Brother Brasil 22 (Globo). Ele é um dos sete competidores que anda disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa, que termina em duas semanas.

"O Pedro está querendo saber se a ex-mulher torce pra ele. Só o Pedro mesmo... como não torcer? Tenho três sacis com ele! Ele é estrupício, mas é do bem", afirmou Luana, que já havia dito que não assistiria ao reality e chegou a vetar fotos e vídeos de seus filhos no programa, quando Scooby conquistou o Anjo.

Luana comentou na época a decisão sobre as fotos ao ex e disse que a Globo exigiu uma autorização "praticamente vitalícia, para mais umas cinco vidas". "Ninguém morre de saudade. Passei três meses de lockdown longe dos meus filhos e sobrevivi, deu certo. Estou protegendo meu maior tesouro".

Apesar de o ex-casal ter tido alguns embates, pelas redes sociais, nos últimos anos, por causa da pensão alimentícia dos filhos e visitação, desde que entrou no programa, Scooby só fez elogios à ex-mulher. "Ela é impressionante. Ela me ensinou muito a lidar com isso [fama]", chegou a dizer em conversa com os colegas.

Scooby e Luana Piovani se separam em 2019, após oito anos de união. Também em 2019, Scooby teve um namoro relâmpago de três meses com a cantora Anitta, e, em novembro daquele mesmo ano, começou a namorar a modelo Cíntia Dicker, 35, com quem está até hoje.