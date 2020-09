Luan Santana, Pedro Sampaio e Pocah farÃ£o shows no MTV MIAW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A MTV acaba de anunciar quem fará show no palco da festa MTV MIAW no próximo dia 24 de setembro, às 22h. Nomes como Pedro Sampaio, Pocah, Tati Zaqui, Djonga, Luan Santana e Agnes Nunes vão comandar a terceira edição da festa.

A apresentação ficará à cargo de Bruna Marquezine e Manu Gavassi. Não haverá presença de plateia por conta da pandemia.

Será a primeira vez de Pedro Sampaio, Pocah e Tati Zaqui no evento. Eles vão se apresentar juntos. Pedro ainda assina a produção musical da performance. Não bastasse isso, o artista também concorre em três categorias: Artista Musical, Dj Lanso a Braba e Hino do Ano com a música "Sentadão".

Já Pocah concorre em duas categorias: Melhor Clipe Feito em Casa, com a música "Depois da Quarentena", e Zika do Baile.

Outra atração da noite, Tati Zaqui concorre em três categorias como Melhor Clipe Feito em Casa, com a música "Mascaradinha", Zika do Baile e Hino do Ano, com "Surtada".

Nome dos mais influentes do rap nacional, Djonga, além da performance, disputará os prêmios nos quesitos Beat BR e Clipão da P# [email protected]

A edição 2020 do MTV MIAW será a primeira de Luan Santana. Ele vai fazer parceria com Agnes Nunes no palco. Ele concorre a Hino de Karaokê em Casa, com a sua última música de trabalho, "Asas". Agnes Nunes, revelação da internet, disputa pelo prêmio da categoria Aposta MIAW.

O público pode votar pelo site (miaw.mtv.com.br) e pelo Twitter, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet.