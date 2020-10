Luan Santana fala da relação com fãs e diz que focará carreira internacional em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguindo uma tendência entre os artistas musicais brasileiros, o cantor Luan Santana, 29, deverá focar sua carreira internacional no próximo ano. A afirmação foi feita pelo próprio músico em entrevista ao programa Altas Horas (Globo), deste sábado (24). "Dá um nervosinho", admitiu ele sobre essa nova fase.

"Sempre tive essa vontade [de se dedicar à carreira internacional], desde o primeiro ano de sucesso eu sempre quis. A gente esperou até agora para as coisas se solidificarem, para que o alicerce estivesse bem construído", afirmou ele, que deseja cantar em inglês e em espanhol e admite inclusive já ter algumas coisas gravadas.

"Há uns cinco anos, as coisas eram mais complicadas. Hoje em dia, com o digital, a gente consegue um lançamento a nível mundial muito mais fácil que antes. Então é um projeto que tenho para 2021. Já estamos com todas armas, tudo planejado. Mas tenho certeza que meus fãs vão me apoiar muito, me ajudar a chegar lá."

Luan também comentou sua relação com os fãs, após uma semana em os principais fã-clubes do cantor tornaram públicas suas insatisfações com o músico, anunciando a paralisação de suas atividades. O programa, no entanto, foi gravado antes de os grupos afirmarem que o cantor estava distante e pediram mais transparência.

Durante o programa, Luan afirmou que é próximo de seus fãs e que esse relacionamento acontece de forma natural. "Eu não percebi as coisas acontecendo. Lembro que nos primeiros shows tinha um grupo ali sempre fiel, que compra tudo, te segue, larga trabalho e escola, acampa na frente do show, isso me deixa emocionado."

Luan, no entanto, não participou sozinho da conversa com o apresentador Serginho Groisman, que recebeu também a cantora Guilia Be, 21, que fez parceria recentemente com o sertanejo, na música "Inesquecível". Entre muitas trocas de elogios entre os dois, os internautas voltaram a especular um possível romance entre os dois.

O músico terminou, na última semana, seu noivado com a influenciadora Jade Magalhães, com quem estava havia 12 anos. Giulia chegou a ser apontada como pivô da separação. Apesar de não haver nenhuma confirmação de aproximação entre os dois, internautas se dividiram novamente entre torcidas e ataques aos dois.

LUAN JÁ FOI UMA DUPLA

Um dos poucos cantores solo em meio a uma porção de duplas sertanejas, Luan afirmou que enfrentou resistência do público no início da carreira e, por vezes, as pessoas viam seu ônibus chegar com o nome Luan Santana escrito na lateral, e logo esperavam pela dupla Luan e Santana.

"Que hora ia chegar o Santana, as pessoas perguntavam", contou o cantor, que revelou já ter feito parte de duplas duas vezes, sendo uma delas ainda na época de escola: a Luan e Luciano.

"Mas eu fui o primeiro artista novo da musica sertaneja a estourar sozinho. Tinha o Daniel, mas ele vinha da dupla com João Paulo, e o Leonardo, que fez dupla com o Leandro", comentou. "Eu não sei como foi, mas as coisas aconteceram, foi muito natural", afirmou ele sobre a decisão de seguir como cantor solo.