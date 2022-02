Lorena Queiroz completa 11 anos e diz ter Larissa Manoela como inspiração

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma roupa no estilo pin-up, a atriz mirim Lorena Queiroz recebe, nesta terça-feira (22), famosos e anônimos para celebrar seus 11 anos em uma festa inspirada nas décadas de 50, 60 e 70 que ela realiza em Moema, zona sul de São Paulo. A celebração é em dose dupla, já que a protagonista de "Carinha de Anjo", em reprise atualmente no SBT, não teve festa por seus 10 anos, devido à pandemia.

"Eu amo fazer festa de aniversário, é um dia em que me divirto bastante. Estava com saudade de comemorar e rever meus amigos que já não via fazia um tempão. A última vez que comemorei foi em 2020, porque a pandemia no Brasil começou depois do meu aniversário", já celebrava a atriz mirim em conversa com a reportagem antes da festa.

A própria Lorena pensou em todos os detalhes do evento com a ajuda de Daiane Delatorih, organizadora de festas de famosos, que ajudou a criar a decoração retrô inspirada em uma lanchonete que a jovem costuma ir com a família. Até pista de patinação Lorena fez questão de que tivesse em sua festa. "Eu nunca fui a uma festa assim", afirma a atriz.

Na trilha sonora, Lorena diz que não faltarão músicas das décadas de 50, 60 e 70, como Elvis Presley e da trilha sonora do filme "Grease", que ela já assistiu várias vezes com a mãe, e de ídolos atuais, como o cantor Luan Santana e o grupo Merlin. "Também não faltam músicas atuais que todo mundo escuta, porque acho que tem que dar uma misturada. Espero que todo mundo goste e dance muito."

Entre os convidados está o ator Carlo Porto, que interpretou seu pai "Carinha de Anjo" (SBT), que foi ao ar originalmente entre 2016 e 2018. "Para mim, o Carlo é como um pai de coração. Ele foi meu primeiro pai fictício e nos demos muito bem. Desde 'Carinha de Anjo', nossa relação foi muito forte, muito especial. Ele é um amigão meu!", afirma Lorena.

Na época em que fez a novela, ela tinha apenas cinco anos e ainda assim acompanhava todos os capítulos, que a família fazia questão de gravar em casa. "Não perdia um episódio. Hoje, com a reprise, eu continuo assistindo e muitas vezes penso: 'Nossa, como eu fazia isso? Eu era muito pequena'. E o engraçado é que acabo me achando muito fofa."

Além do sucesso que fez em sua primeira exibição, a novela faz parte do catálogo da Netflix e frequentemente acaba se despontando no Top 10 da plataforma, no Brasil e no exterior. "Isso é muito legal e especial para mim. Ver que muitas crianças pequenininhas agora estão acompanhando 'Carinha de Anjo', reconhecendo meu trabalho, virando fãs. Acho isso demais."

Recentemente, Lorena terminou de gravar uma série para a Discovery Kids, com previsão de estreia ainda neste semestre. Sem poder dar muitos detalhes do trabalho, ela conta que sua personagem se chama Nina e vai passar uma grande mensagem de persistência. "Vai ser muito legal, divertido e muito fofo. Já assisti alguns trechos e me encantei muito, tenho certeza que vocês vão amar", garante a atriz.

Lorena também aguarda a definição da data de estreia do seu terceiro longa , "Alice no Mundo da Internet", dirigido por Fabrício Bittar, que terminou de gravar em setembro do ano passado. No filme, inspirado no clássico "Alice no País das Maravilhas", ao invés de cair na toca de um coelho, a personagem de Lorena vai parar dentro de um computador e encara situações inusitadas no mundo digital.

O filme foi todo gravado em chroma key (fundo de uma cor única que depois, no computador, é recortado e substituído por outros cenários). "Eu nunca tinha gravado um filme assim, então tive um aprendizado incrível. Posso adiantar que será um filme cheio de detalhes. Pode demorar um pouquinho, mas aguardem porque tenho certeza que vocês vão amar", afirma a jovem. O longa ainda não tem data de estreia.

Mas Lorena não é só trabalho. Como qualquer jovem de sua idade, ela diz que não consegue ficar quieta e sempre arruma algo para fazer, como brincar com as amigas na piscina, de queimada, jogar vôlei, fazer maquiagem, gravar vídeos para o TikTok ou visitar os avós, em Pedreira, no interior paulista. "Também gosto de ir para casa da minha BFF [melhor amiga] e amo ver filmes e séries."

Já em relação aos seus gostos musicais, Lorena curte artistas que vão de Marília Mendonça a Olivia Rodrigo, passando principalmente por Luan Santana. "Sou apaixonada pelo Luan Santana, quando eu tinha dois anos, eu falava que queria casar com ele", conta rindo, que no dia do teste para "Carinha de Anjo" foi enganada pela mãe para não ver o ônibus do sertanejo. O medo era que ela de concentrasse.

"Acho que teria um ataque do coração. Só soube dessa história no dia seguinte e confesso que fiquei triste, mas penso que foi bom minha mãe ter feito isso, porque eu ia me desconcentrar do teste", admite a atriz, que conheceu Luan em um show do artista e, depois, no SBT, quando foi convidada para cantar com ele. O nervosismo, no entanto, não deixou que ela concretizasse o dueto.

Outro ídolo de Lorena é a atriz e cantora Larissa Manoela, 21. Ela revela que ficou encantada após assistir pela primeira vez um show da artista e naquele momento falou para mãe que gostaria de ser atriz. Ela diz orgulhosa que já realizou, inclusive, o sonho de cantar com Larissa e que foi incrível.

"A Larissa Manoela foi a pessoa que me inspirou, despertou minha vontade de ser atriz. Foi demais poder cantar com ela, uma experiência maravilhosa. Fico muito feliz de lembrar desses momentos que foram muito especiais para mim."

Outros sonhos de Lorena são viajar e conhecer o mundo, estudar bastante e fazer vários filmes. "Tenho muita vontade de fazer um filme inspirado em um dos livros da escritora Thalita Rebouças, que sou muito fã, seria uma realização profissional para mim. Fazer um filme nos Estados Unidos seria algo incrível também. Nossa, eu tenho vários sonhos, sou uma menina que sonha muito."