Lorena Improta sonha em casar na praia e diz que Léo Santana quer três filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após idas e vindas, o casal Lorena Improta, 27, e o cantor Léo Santana, 32, finalmente parece estar na mesma página. Tanto que agora eles começam a conversar mais seriamente sobre planos de casar e de ter filhos.

Em entrevista ao canal do Instagram da revista Vogue, Lorena contou que seu sonho é casar na praia, mas que teme com relação ao número de curiosos que possam aparecer.

"Eu me imagino vestida de noiva. Mas gostaria de me casar na praia, é um lugar para onde vou quando quero relaxar. Só acho que aqui em Salvador seria difícil realizar a cerimônia pela quantidade de pessoas, a logística ficaria impossível. Mas, talvez, façamos algo mais intimista, só com a família mesmo", revelou.

Lorena e Léo já moram juntos em Salvador desde o começo da pandemia. E nesse tempo juntos a relação se fortaleceu. "A quarentena foi essencial para nosso relacionamento porque a correria nos afastava, não conseguíamos conviver, nos conhecer, a maioria dos momentos que tínhamos juntos era durante os shows dele e, agora, dormimos e acordamos juntos todos os dias", comentou.

Lorena também diz que todas as amigas mais próximas estão virando mães. E que isso gera nela uma vontade maior. Só precisa decidir a quantidade de herdeiros que pode chegar.

"Quero ter dois filhos e Léo quer ter três. Acho que vou ser uma mãezona, gosto demais de crianças. Mas como sou virginiana quero organizar as coisas antes, ainda estou me mudando para a casa dele", contou.

Entre idas e vindas, eles estão juntos desde janeiro de 2017. Em janeiro, após um dos términos do casal, em entrevista ao site F5, Improta falou sobre a relação com o então ex. "Sou fã do trabalho do Léo, somos da mesma equipe, do mesmo empresário, então tudo que a gente pode fazer para ajudar um ao outro a gente faz. Eu gravo músicas do Léo. Não tem receio nenhum", disse.

Em fevereiro, Improta comemorou a vitória da Viradouro no Carnaval do Rio de Janeiro com uma foto no Instagram e recebeu um comentário elogioso de Santana, de quem estava separada. "Abençoada, iluminada, guerreira, batalhadora, determinada, merecedora...SIM! Parabéns por mais essa benção e conquista para tua vida e carreira!! Deus é contigo hoje sempre e para sempre", escreveu o baiano.

Santana e Improta haviam decidido, em maio de 2019, pôr um fim ao noivado anunciado cinco meses antes. Mas mesmo na época não haviam descartado a possibilidade de reconciliação. Parece que ela enfim veio.