Lore Improta diz que foi diagnosticada com baby blues após gravidez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lore Improta, 29, disse que foi diagnosticada com baby blues, transtorno emocional que pode acometer a mulher durante a fase de pós-parto.

A dançarina explicou que após o nascimento de sua filha, Liz, em 2021, ela se sentiu "muito fragilizada, muito mal". A revelação foi feita no Vênus Podcast.

Lore diz que se culpava excessivamente pela forma como se sentiu no puerpério. "Basicamente eu chorava por tudo, não tinha o porque de eu estar chorando, minha família estava comigo, minha filha estava com saúde, meu marido estava do meu lado, nada me faltava, tinha tudo, e eu entrava numa cobrança, do tipo nada está me faltando, por que estou chorando? Então você ainda se culpa por estar chorando, de estar triste, se sentindo mal, e você não consegue identificar o porquê. Pelo menos comigo foi assim."

Improta precisou se cuidar para aquela sensação não evoluísse para depressão pós-parto. Hoje em dia, a famosa afirma que entende que ficou mal devido ao medo que sentia de perder sua liberdade com o nascimento da filha devido ao fato de entrar em uma nova fase de sua vida.

"Hoje consigo entender por que eu gosto muito de pesquisar um pouco sobre mim, olhar pra dentro. Aí passou esse período, eu fiquei: 'caramba, por que que eu tive aquilo tendo tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo?' E aí eu fui no numerólogo e ele falou assim: 'Lore, você é muito da liberdade, [de repente] você se viu numa situação onde uma pessoa estava dependendo de você 100%, que você não sabia mais como seria sua vida dali pra frente, [porque] tudo era muito novo'", completou.

Liz é filha do casamento de Lore Improta com o cantor Leo Santana.