Lollapalooza para público vacinado contra Covid tem data marcada nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 30ª edição do Lollapalooza americano ocorrerá no Grant Park, em Chicago, entre os dias 29 de julho e 1º de agosto deste ano, após o cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito nas redes sociais do evento, nesta terça (18).

O line up do festival, que é um dos maiores do setor, será divulgado na quarta, mesmo dia em que será aberta a venda de ingressos.

A organização do evento decretou que só será permitida a entrada de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus ou que apresentem resultado negativo para testes da doença.

"Está acontecendo, o Lollapalooza está retornando", escreveu a prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, no Twitter, onde publicou um vídeo promocional do evento.

"Em alinhamento com nossa orientação de saúde pública, o festival volta à cidade no final do verão. No entanto, a vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo serão necessários para desfrutar das festividades."

O governo dos Estados Unidos comprou vacinas para imunizar três vezes toda a população de 330 milhões de pessoas e já aplicou ao menos uma dose em 60% dos adultos do país.

No Brasil, a próxima edição do festival Lollapalooza está marcada para os dias 25, 26 e 27 de março de 2022. Inicialmente, a nona edição aconteceria nos dias 4, 5 e 6 de abril do ano passado, mas foi adiada três vezes.