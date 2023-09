Lollapalooza anuncia vendas de ingressos para edição de 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil anunciou, nesta terça-feira (19), as datas do início das vendas para sua edição de 2024 --a primeira sob o novo contrato com a Live Nation, que comanda o Rock in Rio e o The Town. Antes, o evento era realizado pela T4F.

Para a 11ª edição do evento, marcada para os dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, a primeira leva de ingressos é vendida entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, mas só para clientes do Bradesco. A venda geral começa logo depois, no dia 3 de outubro. Ambas começam às 11h.

Na pré-venda, só é possível comprar o Lolla Pass --ingresso que garante entrada para os três dias de festival-- e ainda sem saber as atrações escaladas.

Dentro do modelo, há três opções: o tradicional, que garante acesso comum, no gramado; o Comfort Pass, com entrada para um setor do festival com visão privilegiada dos palcos, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, e o Lounge Pass, que dá acesso à área VIP com open bar e food e transporte de ida e volta do evento.

Clientes Bradesco ainda terão desconto de 15% no valor do ingresso até o fim de 2023 e parcelamento em até 5 vezes sem juros.

Mais informações podem ser acessadas no site do evento: https://www.lollapaloozabr.com/

LOLLAPALOOZA 2024

Quando: 22, 23 e 24 de março

Onde: Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos