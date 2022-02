Loja da Pinacoteca de São Paulo entra no marketplace do Magalu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A loja da Pinacoteca de São Paulo decidiu expandir sua atuação no ecommerce com um ponto de venda no marketplace do Magalu.

É a primeira loja de museu que entra no shopping virtual da companhia, um canal que ainda é inexplorado por instituições como museus e centros culturais.

A loja da Pinacoteca, que vende itens como souvenirs ligados ao acervo, livros e catálogos de exposições, já tinha um ambiente virtual próprio, que respondeu por 15% de sua receita no ano passado. Com a entrada nas plataformas do Magalu, a expectativa é dobrar essa participação do comércio online, afirma a Pinacoteca.

O portfólio tem 20 itens à venda e, segundo a Pinacoteca, vai ajudar a alcançar o público fora de São Paulo.

​Segundo o Magalu, a parceria deve abrir portas para que outras instituições de arte e cultura também ingressem no marketplace da rede.