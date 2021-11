Livro revela que príncipe Charles fez comentário racista sobre filho de Meghan

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Em março, o princípe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, deram uma entrevista à Oprah e citaram alguns casos de racismo que aconteceram dentro da família real britânica. Em um deles, relataram que um membro da família havia questionado qual seria a cor da pele dos filhos dos dois.

E agora, um livro recém-lançado revela que o responsável pelo comentário é o príncipe Charles, pai de Harry e William.

De acordo como site Page Six, no livro "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" (Irmãos e esposas: por dentro das vidas privadas de William, Kate, Harry e Meghan, em tradução livre), o escritor Christopher Anderson revela que a conversa se deu em novembro de 2017, no dia em que o noivado de Meghan e Harry foi anunciado.

"Eu me pergunto como serão as crianças?", teria dito o príncipe Charles a sua esposa Camilla. Segundo Anderson, ela teria ficado surpresa e respondido: "Absolutamente lindas, tenho certeza". Não satisfeito com a resposta, Charles teria insistido com o questionamento: "Quero dizer, qual você acha que será o tom da pele deles?", tendo em vista que Meghan é negra.

Ao The New York Post, um porta-voz do palácio negou as acusações. "Isso é ficção e não merece mais comentários."

O casal não confirmou o nome do membro da família. Durante a entrevista, apenas garantiram que a fala não tinha vindo nem da rainha Elizabeth 2ª e nem de seu marido, o príncipe Philip, morto em abril.

Harry e Meghan são pais de Archie, que tem dois anos, e Lilibet, com 5 meses.