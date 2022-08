Livro reunirá 29 partituras de 1700 encontradas em Mogi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte e nove folhas de partituras datadas dos anos 1700, encontradas em de Mogi das Cruzes (SP) e restauradas, serão publicadas no livro "As Solfas de Mogi das Cruzes: Edição Musical e Apontamentos Históricos".

A obra é resultado de pesquisa do historiador Odair de Paula e do maestro musicólogo Rubens Ricciardi, que nasceu do projeto do músico e produtor Déo Miranda.

Selecionado pelo Rumos Itaú Cultural, o volume será lançado no dia 8 de setembro junto a uma aula-concerto no Convento do Carmo - Igreja da Ordem Primeira de Mogi, de onde as partituras foram resgatadas.