Livro póstumo de John Le Carré, mestre do suspense, será publicado neste ano

"Este é o autêntico Le Carré contando mais uma história", disse em nota Nick Cornwell, um dos filhos do escritor, popularmente conhecido pelo pseudônimo Nick Harkaway, autor de "The Gone-Away World" e "Gnomon".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um livro póstumo do escritor inglês John Le Carré será publicado em 10 de outubro pela editora americana Viking. O anúncio foi feito no jornal The New York Times, nesta quarta (19).

