Livro 'Como Conversar com um Fascista', de Marcia Tiburi, vai virar filme

A atriz Juliette Binoche é cogitada para interpretar a psicanalista da história. Já o ator Vincent Cassel é cotado para dar vida ao personagem fascista do livro. Liliane Mutti, do curta-metragem "Elle" sobre Marielle Franco, deve dirigir o longa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O livro "Como Conversar com um Fascista", da filósofa e escritora Marcia Tiburi, deve virar filme. A adaptação da obra está sendo negociada pela produtora Filmz, do brasileiro Daniel Zarvos, com sede em Paris.​

