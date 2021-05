Lisa Kudrow faz dueto de 'Smelly Cat' com Lady Gaga em especial de Friends

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -

A cantora Lady Gaga, 35, fez dueto da música "Smelly Cat" com a atriz Lisa Kudrow, 57, durante o especial de reunião "Friends", desta semana na HBO Max.

A cantora se juntou à atriz no famoso sofá amarelo do Central Perk para homenagear o mundo louco e maravilhoso da personagem Phoebe Buffay, interpretada pela atriz.

"Obrigado por ser a pessoa para todos nós em 'Friends' que foi, não tenho certeza se esta é a maneira certa de dizer isso, mas a pessoa diferente ou a que era realmente ela mesma", disse Gaga a Kudrow.

A reunião do elenco do seriado "Friends", dezessete anos depois do encerramento do seriado, para um novo episódio especial está proporcionando diversas lembranças para os fãs.

O serviço de streaming HBO Max lançou o primeiro trailer da tão aguardada reunião. Mas ao invés de filmar um novo episódio de "Friends", os atores se reuniram para um especial improvisado para relembrar o programa.

O programa deveria ter ido ao ar no ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. David Schwimmer, o ator que interpreta o personagem Ross, disse que a pandemia tornou a reunião mais importante para as seis estrelas do programa.

"Acabou sendo algo realmente especial para os fãs. Acho que (o especial) vai levantar o astral de muitas pessoas", disse ele. "Ele levantou o meu", acrescentou Matt LeBlanc, que interpreta Joey.