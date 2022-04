Linn da Quebrada publica vídeo cuspindo pão e fãs apontam indireta para Arthur

A cantora e atriz foi eliminada do reality com 77,6% dos votos. Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.

O perfil oficial do cantor comentou o vídeo em uma página de notícias sobre celebridades da plataforma. "Apesar de estarem em lados opostos do jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso para ela", escreveu.

Houve também quem não gostou da atitude da sister. "Lina sempre fez uma atuação no BBB. Agora voltou ao normal. Jogando ódio no Arthur", disse uma terceira pessoa.

"Ela não foi amiga do Arthur, era rival, o deboche dela é maravilhoso e eu amei", comentou um seguidor no Twitter. "Ela é um ícone, né? O deboche de trilhões", escreveu outro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) no último domingo (10), a cantora Linn da Quebrada publicou nesta quarta (13) um vídeo no Instagram no qual come e cospe um pedaço de pão. "Está podre, mofado", diz a cantora, antes de tirar a comida da boca.

