Linn da Quebrada diz que deve indicar DG, P.A. ou Scooby ao Paredão do "BBB22"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Linn da Quebrada, a Lina, confidenciou às amigas Jessilane e Natália que deve votar em Douglas Silva, Paulo André ou Pedro Scooby para o próximo paredão do BBB 22 (Globo). A cantora se tornou líder da semana justamente quando os três colegas desistiram da Prova de Resistência em benefício dela.

"Eu estou pensando em chamar eles para conversar amanhã e falar que, apesar de tudo, eu agradeço muito, mas dada a atual configuração do jogo...", contou durante as compras do VIP. Vale lembrar que ela podia chamar quatro pessoas para o grupo com mais regalias do programa, mas convidou Lucas e Eslovênia, além das duas outras "comadres".

Natália pediu que ela não revelasse qual dos três ela pretende indicar. "Aí você não fala quem, fala que será um deles", pediu a amiga.

"Isso, vou ter que votar em um deles", confirmou Lina. "Vou deixar o frio na barriga de todo mundo. Mas ainda assim vou deixar o convite para eles para o almoço e a gente pode conversar depois sobre."

Lina já havia comentado que teme que Arthur Aguiar, que seria sua primeira opção, deve estar imunizado. Isso porque P.A. venceu a Prova do Anjo e havia prometido dar esse benefício ao ator, que reclamou que os três amigos não pensaram nele ao desistir da prova --ele próprio havia sido eliminado mais cedo.

"É, são as coisas que vão acontecendo no jogo, né?", observou Jessi. "As configurações que o jogo trás..."