Linn critica Arthur por brother não ter celebrado sua liderança no BBB 22

O Jogo da Discórdia desta segunda (4) vem depois de um domingo agitado na casa. Na noite deste domingo (3), Eslovênia foi eliminada com 80, 74% dos votos. Depois os brothers passaram por uma Prova do Líder e formaram ainda um Paredão, que será falso.

Linn disse nesta segunda (4) que entende que havia riscos na desistência dos meninos. "Ainda assim, eu sinto que essa foi uma atitude de centavos porque a sua relação com o jogo foi mais forte do que a possibilidade de você celebrar qualquer coisa em relação à minha liderança", continuou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Jogo da Discórdia desta segunda (4), Linn da Quebrada criticou a atitude que Arthur Aguiar teve quando ela se tornou Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo).

