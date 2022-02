Lina faz leitura sobre Vyni e diz que ele está gostando de Eliezer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa de Jade Picon, última líder da semana do BBB 22 (Globo), deu o que falar nesta madrugada de quinta (10). O beijo de Natália e Eliezer saiu de surpresa e gerou movimentação tanto dentro quanto fora da casa.

Jessilane e Vyni estavam no momento em que a sister e o brother começaram a pegação no quarto grunge. Os dois ficaram chocados assim como o público que acompanhava o per-pay-view. Eliezer e Natália chegaram a se beijar deitados na cama, isso após travarem uma longa discussão no jogo da discórdia realizado na segunda-feira (7).

Eis que após o beijo rolar, Eliezer pediu opinião para o amigo Vyni, que ficou claramente incomodado com a situação. "Por que você deixou?", questionou ele. "Eu não sei", respondeu Eliezer. Maria, com quem o participante estava tendo um caso de "amizade com benefícios", chegou no quarto e tranquilizou Eliezer.

"Não tem nada de errado, eu só me preocupo de você ter pegado herpes, tirando isso não tem problema", afirmou Maria. "Vocês são solteiros", ressaltou.

Mesmo após ter dito que não estava incomodada, Vyni insistiu na conversa com Maria e continuou falando sobre o beijo de Eliezer. O brother disse que se preocupava com o jeito permissivo de Eliezer, e que o amigo precisava saber impor limites.

"A gente tinha conversado entre a gente e não é uma coisa regrada. Não estamos apaixonados e ela [Natália] se sentiu na liberdade de dar um beijo nele. É entender que ela consentiu e ele também", explicou Maria a Vyni. "Não vou me preocupar mais", respondeu o brother. "Realmente porque não é função sua", completou Maria.

Com Lina e Brunna, Maria comentou que Vyni não conseguia relaxar e foi quando a cantora compartilhou sua opinião. "Acho que ele gosta do Eli, por isso machuca e por isso que eu fiquei triste", disse Lina. "Eu já falei para eles darem selinho e ele não quis", respondeu Maria. "É porque ele fica triste, né".

Lina chegou a ficar emotiva com a situação e contou para as colegas que já passou pela mesma coisa: "Agora estou com vontade de chorar de novo. Já vivi muito nessa situação", disparou. "Eu já me apaixonei por uma mina hétero também", contou Maria.