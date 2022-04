Lina é eliminada do Big Brother com 77,6% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 77,6% dos votos, Linn da Quebrada foi eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) neste domingo (10). Ela disputava a permanência na casa contra Eliezer e Gustavo, que receberam 15,66% e 6,74% dos votos, respectivamente.

Na sexta (8), Lina foi indicada à berlinda pelo Líder Douglas Silva. O ator disse que a cantora era sua opção porque o jogo estava se afunilando, e que ela saberia separar jogo de amizade.

Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que os participantes fossem ao confessionário. Lá, diferentemente do que ocorreu nas semanas anteriores, eles precisavam nomear a pessoa que gostariam de salvar do Paredão.

Eliezer não recebeu nenhum voto para ser salvo. Assim, ele também foi parar no Paredão e puxou o curitibano Gustavo para a berlinda no Contragolpe.

Uma enquete criada pelo F5 já apontava a saída de Linn, com 65% dos votos, embora a cantora tenha recebido apoio de alguns famosos antes da eliminação.

"Viajei, fiquei muito doente, desapareci por uns dias, não consumi nada do que estava acontecendo. Acordei um pouco melhor, abri as notícias e? Lina vai sair para o Eli. Não sei se morri, se o país enlouqueceu ou se o Eli salvou uma criança em chamas em um desses dias", escreveu do influenciador Felipe Neto em seu Twitter.

Anitta também demonstrou indignação com a rejeição da atriz. "É serio que estão considerando deixar o Eli? O Eli, gente?", escreveu.

Em resposta às mensagens pedindo a saída de Eli, os administradores do perfil do brother rebateram: "O Paredão é triplo, parem de perseguição com o Eliezer, a Lina é incrível, mas o Eli também tem seu valor, assim como todos os participantes ali. Não precisam diminuir ninguém para enaltecer outro participante, mostrem os valores dos seus favoritos, vamos agir com menos ódio".