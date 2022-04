Lina e Eliezer analisam jogo do BBB 22 e citam fragilidade após Paredão falso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta de Arthur Aguiar para o Big Brother Brasil 22 (Globo) após o Paredão falso deixou os competidores agitados nesta quinta-feira (7). Se os aliados do brothers celebraram bastante, do outro lado seus oponentes começaram a repensar o jogo.

Linn da Quebrada e Eliezer se juntaram na academia no meio da tarde para pensar em estratégias e concluíram que "provavelmente todas as estratégias que acontecerem agora partidão deles, já que eles estão com mais informações que nós", disse Lina.

Eliezer afirmou que agora entende que o público enxerga o jogo como divido em dois grupos e que ainda assim o grupo formado por ele, Lina, Natália e Jessi não tem a mesma união que o formado por Arthur, Douglas, Pedro Scooby e Paulo André.

"A gente precisa jogar com o público", afirmou Lina. "Mas como, se não temos poder de nada. Não temos nem o poder de voto, eles são maioria", respondeu Eli, cogitando que o grupo adversário coloque Arthur no Paredão para tirar os adversários. "Ele é um trunfo".

"O destaque no programa foi todo deles por ganharem todas as provas. Até quando cedem o poder pra gente, isso se volta como algo positivo para eles", avaliou Eli, citando a liderança de Lina, após Scooby, DG e P.A. desistirem da prova de resistência.

"Eu não vejo nenhum deles como frágil agora, estão todos muito fortes", completou Eli, que junto com Lina avaliou que as duas pessoas que estariam mais em risco no momento seriam Jessi e Natália, pelos recentes embates com o grupo dos meninos.

"Essa aí me surpreendeu, que jogo louco!", afirmou Eli, que ao retornar da casa afirmou estar se sentido frágil, fraco, ao ser questionado por Natália. "Eu também estou me sentindo fragilizada, mas também sentindo desespero", completou a sister.

QUARTO SECRETO

Arthur retornou à casa vestido de coelho da Páscoa com uma cesta de ovos da Lacta, atraindo os brothers para o gramado. Alguns chegaram a falar que seria Arthur, mas logo focaram os ovos e não o "visitante", que depois confessou que estava passando mal com a roupa.

O ator ganhou o direito de ficar 36 horas no Quarto Secreto observando seus colegas após ter sido o mais votado no Paredão falso da última terça-feira (5). Ele recebeu 82,8% dos votos na disputa com Gustavo (10,54%), Lina (6,26%) e Eliezer (0,4%).

Durante esse período separado dos demais brothers, Arthur teve o poder de mexer um pouquinho com a tranquilidade deles. Ele chegou a cortar a água da casa, mandou os participantes para a Xepa e acordou os colegas mais cedo nesta quinta-feira.