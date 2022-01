Lina diz que suas alianças no BBB 22 são Naiara, Jessi e Natália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As conversas sobre jogo e alianças estão começando a ganhar força do BBB 22 (Globo). Nesta sexta-feira (28), após a nova liderança ser definida com Tiago Abravanel (líder) e Pedro Scooby (imunizado), os participantes ficaram na área externa da casa divididos em seus grupos de mais afinidade.

Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane falaram sobre o grupo que estão formando, mesmo que indiretamente. As três conversavam sobre as atitudes de Rodrigo, que anda muito preocupado com indicação para o paredão. Jessilane afirmou que o brother queria saber seu voto, mas ela disse não se sentia confortável em expor para ele.

Lina concordou com a sister e comentou que ela só se sentia confortável em combinar ou falar de votos com Natália, Naiara e a própria Jessi. Ela comentou suas impressões sobre a aliança que está formando com as participantes. "Jamais votaria em vocês agora".

"Eu gosto que a Jessi pensa diferente de mim, que a Naiara não tem nada a ver comigo... Gosto de mulheres determinadas. Não são as relações que vão de cara de primeira", explicou Lina, que também afirmou que elas são um "grupo em construção".

Naiara também concordou com Lina e disse que o sentimento é recíproco. Ela também se colocou a disposição e aberta para conversar sobre jogo e afinidades. "Eu me interesso por você", disse.

REPERCUSSÃO

Os internautas comentaram sobre a nova aliança e se surpreenderam com a aproximação de Naiara e Lina, principalmente. "Boa sorte pra quem adotar a amizade, elas vão brigar e fazer as pazes a cada hora", escreveu uma pessoa no Twitter.

"Nunca pensei que precisava tanto da Naiara e Lina juntas até aqui",vibrou uma telespectadora. "Vai se formando a maior dupla do BBB 22", sugeriu outra.