Lima Duarte compartilha registro com filhas, neta e bisneta

"O Bem-Amado" foi a primeira novela a ser exibida com cores na televisão brasileira e criticava de forma bem-humorada o Brasil da ditadura militar. Em 1973, a Censura Federal proibiu que a palavra "coronel" fosse pronunciada na trama. Era através dela que alguns personagens, em especial Zeca Diabo, se referiam ao prefeito Odorico. Os militares pensavam que Dias Gomes fazia alusão a um coronel de patente militar, porém ele se referia aos "coronéis" do sertão da Bahia.

O veterano esteve em sucessos como "Roque Santeiro" (1985), "O Salvador da Pátria" (1989) e "Pecado Capital" (1975). Recentemente, ele entrou para o catálogo do Globoplay com "O Bem-Amado" (Globo, 1973) e celebrou a trama que marcou sua entrada na emissora.

O artista foi casado quatro vezes e teve quatro filhos. Quando foi casado com Marisa Sanchez, assumiu Débora, fruto de um relacionamento anterior de sua ex-esposa, e teve Monica. Quando foi casado com Mara Martins, teve Pedro e Júlia.

