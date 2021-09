Lily Collins se casa com diretor Charlie McDowell: 'Nunca fui tão feliz'

No início deste ano, Collins revelou que seu relacionamento se fortaleceu durante a pandemia COVID-19. "A quarentena fez e separou muitas pessoas, mas o tempo juntos apenas solidificou o que já sabíamos um do outro", disse ela à revista L'Officiel. "Todos têm sido muito quem são nos últimos meses, porque não há distrações externas."

McDowell também publicou no Instagram fotos do casamento elogiando a atriz. "Casei-me com a pessoa mais generosa, atenciosa e bonita que já conheci. Eu te amo Lily Collins."

"Nunca fui tão feliz. Eu nunca quis ser alguém mais do que o seu, e agora posso ser sua esposa. Em 4 de setembro de 2021, oficialmente nos tornamos um do outro para sempre. Eu te amo Charlie McDowell,", escreveu a atriz na legenda de uma das fotos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lily Collins, 32, protagonista da série "Emily em Paris", compartilhou nesta terça-feira (7) no Instagram fotos em meio a natureza de seu casamento com o diretor Charlie McDowell, 38, em Dutton Hot Springs, Colorado.

