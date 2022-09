Lilia Schwarcz assinará curadoria de arte de programa na TV Cultura

Com apresentação de Adriana Couto e Cunha Jr., o novo cenário do programa poderá ser visto a partir da próxima sexta-feira (9), às 19h20.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A curadoria de arte do novo cenário do programa Metrópolis, da TV Cultura, será assinada por Lilia Schwarcz. Para a atração, a historiadora escolheu obras dos artistas Jaime Lauriano e Larissa de Souza que questionam o Bicentenário da Independência.

