Lil Nas X leva Pabllo Vittar e pergunta se querem ver sua cobra no Lollapalooza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Vocês querem ver minha cobra?", perguntou Lil Nas X no início do seu show no Lollapalooza nesta sexta-feira (24). O cantor, que tuítou que comeria o cu do Brasil quando chegou ao país, levou safadeza e sensualidade para o palco do festival também.

Uma cobra metalizada e articulada foi carregada ao palco pelos dançarinos enquanto ele cantava "Montero (Call Me By Your Name)", seu maior hit.

Mas a maior surpresa estava por vir. Pabllo Vittar surgiu de surpresa no palco dançando ao lado do americano depois de cantar com Pedro Sampaio num show mais cedo.

A drag queen e Lil Nas X já interagiram nas redes sociais antes -Pabllo até sugeriu que uma parceria está sendo negociada. O público vibrou com a união deles no palco.