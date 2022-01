Líder do BBB poderá fazer live e dar festinha VIP com playlist em quarto maior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Quarto do Líder vai virar loft e ganhará um verdadeiro upgrade no Big Brother Brasil 22 (Globo). A partir da nova edição, quem vencer a prova da semana terá direito a mais regalias como pista de dança e até live com o público.

De acordo com a emissora, o cômodo deixou o gramado e agora está localizado no segundo andar do casarão. Dessa forma, o líder poderá receber mais convidados, mas apenas quem estiver no VIP.

O ambiente tem novos recursos para o conforto e a diversão como área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas e camarim. A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon.

A já tradicional foto do líder agora ganhará tamanho maior e será em formato de painel de LED. Mas o líder da semana ainda terá mais algumas regalias a usufruir. Pela primeira vez, poderá fazer interação direta com o público por meio de uma live por tempo limitado durante o esquenta para a sua festa.

Não bastasse tudo isso, o vencedor semanal poderá organizar festas VIP com playlist escolhida por ele e um seleto grupo de convidados. O recurso poderá ser acionado por meio de fichas durante a semana de reinado.

A Globo anunciou nesta quarta-feira (12) que os nomes dos participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) serão revelados ao público na sexta-feira (14). A data foi comunicada por Tadeu Schmidt durante um intervalo comercial da emissora.

"Quer conhecer as novas caras que estarão no BBB 22?", disse o apresentador, que vai substituir Tiago Leifert no comando do programa. Em seguida ele disse que os nomes serão revelados no "Big Day", dia em que isso ocorrerá ao longo de toda a programação.

Segundo a Comunicação da Globo, isso ocorrerá a partir do horário da reexibição da novela "O Cravo e a Rosa", que deve começar por volta das 14h40. Se repetir o esquema dos últimos anos --o que é provável-- os nomes serão anunciados pouco a pouco durante os intervalos comerciais.

Esta é a divulgação mais tardia dos perfis dos participantes, pelo menos entre as edições mais recentes. Na internet, os fãs especulavam até esta quarta-feira que o atraso se devia ao fato de que alguns participantes receberam diagnóstico de Covid durante o pré-confinamento --eles já estão isolados em um hotel no Rio.

Mais cedo, a Globo confirmou que três participantes selecionados estavam com a doença. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.

A emissora não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa.

Os três participantes com Covid não serão eliminados do programa. Em vez disso, a emissora diz que eles permanecerão isolados e entrarão no programa depois que tiverem recebido diagnóstico negativo para a Covid. É a primeira vez que isso ocorre no programa.