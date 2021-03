Líder da semana, Fiuk diz que deve mandar Pocah para o paredão

"Na real, acho que o Projota vota em qualquer um menos no Arthur", avaliou Sarah. "Ele é muito jogador, não tem problema com isso."

"Acho que a Thaís", respondeu a participante. "Já ouvi várias vezes ele falar de colocar ela no paredão por ela ser aquela pessoa nem lá, nem cá, que todo mundo gosta, não tem briga com ninguém..."

Os dois conversavam sobre as possibilidades de paredão da semana. O ator e cantor perguntou à consultora de marketing se, caso ele indicasse Projota e este tivesse a possibilidade de puxar alguém para ir ao paredão junto com ele, quem seria.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fiuk já sabe quem deve indicar ao paredão desta semana no BBB 21 (Globo). Em conversa com Sarah durante a festa na madrugada deste domingo (14), o líder da semana afirmou que sua primeira opção é Pocah.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.