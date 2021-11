Liam Payne faz show em festa de 15 anos em Goiânia

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Payne, 28, marcou presença em uma festa de 15 anos, em Goiânia, neste sábado (27).

Na sexta-feira (26), o ex-One Direction disse na rede social Discord que estava viajando para o Brasil. A declaração causou alvoroço nos fãs, mas logo se frustraram quando o cantor disse que era apenas uma escala aérea antes de ir para a Argentina.

Mas sua passagem no Brasil se estendeu para uma apresentação privada. No show, Payne cantou seus sucessos "Get Low", "For You" e "Familiar", mas também relembrou músicas da boyband, como "Drag me Down", "History" e "Steal My Girl".

Além do compositor britânico, também participaram como atração da festa artistas como Felipe Araújo, Zeeba e William Naraine e o DJ Bruno Martini.

A assessoria de eventos que organizou a festa e os outros artistas que se apresentaram no local publicaram alguns momentos do show de Liam Payne em suas redes sociais.

A boyband One Direction, criada em 2010 durante o reality show The X Factor, anunciou uma pausa em 2016 e, desde então, os integrantes seguiram carreira solo.