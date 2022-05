Liam Payne aparece em fotos com mulher, noiva afirma não ser ela em fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Payne, 28, se envolveu em uma polêmica na noite desta segunda-feira (23) após surgir abraçado com uma mulher em uma foto, e sua noiva, Maya Henry, 22, negar que seria a pessoa ao lado do músico no registro.

Henry foi marcada na foto em um perfil criado por fãs do ex-membro da One Direction. Nos comentários, ela escreveu: "Eu amo muito os fãs, mas parem de me marcar nessas fotos do meu noivo agarrado com outra mulher. Essa não sou eu e já é difícil saber que isso aconteceu sem ver [as fotos]. Chega".

A publicação foi muito comentada nas redes sociais e dividiu opinião de fãs. Alguns fãs apoiam Henry, e outros estão defendendo Payne, e outros ainda dizem que o relacionamento do cantor e da modelo nunca foi real. Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre a foto.

"Liam Payne acabou sendo uma decepção tão grande que é realmente tão surreal de assistir. Quando ele estava na One Direction, eu o admirava tanto porque ele era genuinamente tão cheio de talento", escreveu uma. "Eu apoio o Liam Payne. Nós te amamos", disse outro.

Payne e Henry reataram o noivado em janeiro deste ano. Segundo o site internacional Daily Mail, o cantor já teria rompido o noivado há algumas semanas e fez na manhã desta terça (24) a primeira aparição pública com sua nova namorada, Aliana Mawla.