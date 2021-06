Liam Neeson diz que ex-esposa impediu que ele interpretasse James Bond

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Liam Neeson, 69, revelou em uma entrevista recente que recebeu um ultimato de sua ex-mulher caso aceitasse interpretar o espião James Bond nos cinemas. Neeson participou do programa The Late Late Show, com James Corden, na quinta-feira (24).

Durante a entrevista, o ator contou que foi abordado pela produtora Barbara Broccoli após sua aparição no longa "A Lista de Schindler" em 1993. A conversa foi sobre a possibilidade de ele interpretar o espião James Bond logo após o filme situado à época da Segunda Guerra Mundial.

"Meu bem, se lhe ofereceram o papel de James Bond e você for interpretá-lo, não irá se casar comigo", disse Natasha Richardson à época, segundo lembrou Neeson.

"Eu sei que estavam de olho em vários atores para o papel e, aparentemente, eu estava entre eles", disse o ator.

Neeson é famoso por protagonizar filmes de ação e também dramas como os premiados "A Lista de Schindler" e "Os Miseráveis". Foi casado por quase 15 anos com a atriz Natasha Richardson, que morreu em 2009 após sofrer graves ferimentos na cabeça devido a um acidente ocorrido enquanto esquiava no Resort Monte Tremblante, no Canadá. O casal teve dois filhos: Micheál, 26, e Daniel, 24.