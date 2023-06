Lexa se declara para MC Guimê e reata casamento publicamente

Mc Guimê foi eliminado do BBB 23 devido à acusação importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Dias depois, Lexa anunciou o término do casal.

"Durante esse pós, vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo", finaliza Lexa, em post com uma imagem do casal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa fez uma declaração amorosa a Mc Guimê, na noite desta sexta-feira (9), em seu perfil nas redes sociais. Após ter anunciado o término com o DJ, diante do caso de importunação envolvendo o marido dentro do BBB 23, a funkeira revelou que o casal está de volta.

